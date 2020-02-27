​​​​​​​الآلاف من أهالي مخيّم واشوكاني يستنكرون حادثةً حريق جزيرة إيمرالي

نظّمت إدارة مخيّم واشوكاني بالتّنسيق مع مؤتمر ستار تظاهرة, شارك فيها الآلاف من أهالي مخيّم واشوكاني، تنديداً واستنكاراً للحريق الّذي نشب في جزيرة إيمرالي بالقرب من السّجن الّذي يُحتجز فيه القائد عبد الله أوجلان.

حيث انطلقت التّظاهرة من أمام نقطة الطّبّيّة للهلال الأحمر الكرديّ، واستمرّت حتّى إدارة مخيّم واشوكاني.

ورفع المتظاهرون صوراً للقائد عبد الله أوجلان، وسط ترديد الشّعارات الّتي تنادي بـ" يسقط أردوغان", و"لا حياة من بدون القائد".

ومن ثمّ قرأت ماجدة أمين، عضوة لجنة المتابعة في مخيّم واشوكاني، بياناً جاء فيه: "الحريق الّذي نشب اليوم ليس مجرّد حدث اعتياديّ, فهو جزء من حالة التّعذيب والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، المتواصلة منذ 21 عاماً، وهذا الحريق أثار لدينا الكثير من القلق و المخاوف".

وأضافت ماجدة أمين: "من أجل الكشف عن أسباب الحريق في إيمرالي, والحصول على معلومات بشأن وضع القائد عبد الله أوجلان وإعلانها للرّأي العام، يجب أن يُسمح فوراً للوفود المستقلّة, والمحاميين, ومنظّمات حقوق الإنسان والمجتمع الدّوليّ بالدّخول إلى إيمرالي".

كما أكّدت ماجدة أمين: "على شعوب العالم, والتّنظيمات السّياسيّة والاجتماعيّة المُطالبة بالحرّيّة، تنظيم فعاليّات ونشاطات بهذا الصّدد؛ لأنّ التّضامن مع القائد هو مسؤوليّة تاريخيّة، فهذا اليوم هو يوم التّضامن والنّضال مع القائد الأمميّ والالتفاف حوله، وعلى المجتمع الدّوليّ أن يتدخّل بشكل مباشر لفكّ الحصار على القائد عبد الله أوجلان".

ثمّ انتهت التّظاهرة بترديد الشّعارات الّتي تنادي بحرّيّة القائد عبد الله أوجلان، وفكّ الحصار عنه.

(ج إ/إ)

ANHA