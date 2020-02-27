​​​​​​​الآلاف في كوباني ينتفضون من أجل القائد عبد الله أوجلان

أفادت معلومات بأنّ حريقاً اندلع صباح اليوم في غابة بجزيرة إمرالي في بحر مرمرة حيث يحتجز القائد عبد الله أوجلان.

فتوافد الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني إلى ساحة المرأة الحرّة, تنديداً بالممارسات الّتي تركبها الدّولة التّركيّة بحقّ القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي, مطالبةً الدّولة التّركيّة الكشف عن المصير الّذي حلّ به عقب الحريق الّذي اندلع على مقربة من السّجن.

وبدأت المظاهرة الّتي شارك فيها الآلاف من أهالي المقاطعة إلى جانب أعضاء المؤسّسات المدينة، وأعضاء الأحزاب السّياسيّة في المنطقة, بالسّير من ساحة المرأة الحرّة باتّجاه ساحة عكيد, رافعين لافتات مدوّن عليها " لا حياة بدون القائد "يجب تقديم تقرير فوري حول وضع القائد آبو" إلى جانب الهتافات الّتي تطالب بحرّيّة القائد, وفكّ العزلة.

وفور وصول المتظاهرين إلى ساحة عكيد, وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشّهداء, ومن ثمّ ألقى بوزان خليل الرّئيس المشترك لهيئة الدّاخليّة في إقليم الفرات كلمة قال فيها: " إنّ ما حدث في إمرالي كان مقصوداً من قبل الدّولة التّركيّة, وتهدف هذه العمليّة إلى ضرب مشروع الأمّة الدّيمقراطيّة في شمال وشرق سوريا من خلال استهداف القائد", كما طالب بوزان المنظّمات الحقوقيّة والمجتمع الدّوليّ أن يعملا على الكشف عن وضع القائد, مؤكّداً: "لن يهدأ لنا بال إلّا بعد كشف ومعرفة وضع القائد".

كما طالب المحامون في تركيّا بزيارة النّيابة العامّة، حتّى يتمكّنوا من اللّقاء بالقائد، والكشف عن وضعه الصّحّي, ولكن الدّولة التّركيّة لم تستجب لمطالبهم, حيثُ كان آخر لقاء جمع بين القائد ومحاميه كان منذ 7 من شهر آب عام 2019.

وانتهت الانتفاضة الّتي خرج بها أهالي مقاطعة كوباني, بالهتافات الّتي تطالب بحرّيّة القائد, ورفع العزلة عنه.

يذكر أنه تحتجز الدّولة التّركيّة القائد عبد الله أوجلان من تاريخ 15 شباط 1999, وذلك بسب مطالبته بحقوق الإنسانيّة, والدّفاع عن الشّعوب المضطهدة أينما وجدت, حيثُ قامت الدّولة التّركيّة باحتجازه بشكل انفراديّ في جزيرة إمرالي في بحر مرمرة.

(ع م )

ANHA