​​​​​​​اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في كري سبي

شهدت مدينة كري سبي ليلة أمس مواجهات ومعارك عنيفة، وصلت لاستخدام الأسلحة الثقيلة بين مرتزقة فيلق المجد والجبهة الشامية، إثر اعتقال الأخيرة عناصر من مرتزقة فيلق المجد، كانوا يهرّبون مرتزقة إلى خارج المنطقة، بحسب مصادر محلية من داخل المدينة.

وتسببت الاشتباكات بقطع الطرق المؤدية إلى المدينة، ما أثّر سلباً في وضع المدنيين وخاصة من ناحية تأمين الاحتياجات اليومية، كون مدينة كري سبي تعد مركز تسوق رئيسي للمدنيين في الداخل والخارج حيث القرى المحيطة.

وتندلع الاشتباكات بين فترة وأخرى بين مجموعات المرتزقة التابعة لتركيا في المناطق المحتلة إثر الخلافات على المسروقات التي يتم نهبها من الأهالي.

(ج)

ANHA