​​​​​​​افتتاح مركز لمؤسسة عوائل الشهداء في الجرنية

حضر الافتتاح الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي روشن حمي إلى جانب ذوي الشهداء في المنطقة وأهالي الجرنية.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى القيادي في مجلس الطبقة العسكري مصطفى محمود كلمة أشار فيها إلى عظمة دماء الشهداء التي حققت الاستقرار للمنطقة وتمنى للمؤسسة دوام النجاح والعطاء.

فيما ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في الطبقة من قبل العضوة فوزة محمد وكلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة ألقتها نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي زهرة أردن.

وباركت الكلمات افتتاح المؤسسة، وأشارت إلى أنه بتضحيات الشهداء تصل المنطقة إلى الأمان، وتطرقت إلى انتهاكات الاحتلال التركي المستمرة في مناطق شمال وشرق سوريا والتي تسببت بتهجير وقتل آلاف المواطنين وسلب ممتلكاتهم.

في ختام المراسم، تم قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد "محمود شلاش".

( و ه- ع أ)

ANHA