​​​​​​​اشتباكات وقصف بين قوات النظام ومرتزقة تركيا

قصفت مرتزقة تركيا تجمعات لقوات النظام في محيط مطار النيرب العسكري بحلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الأنسان: إن عنصراً من قوات النظام قُتل، وأصيب آخريْن بانفجار لغم على محور الحويجة، بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، أثناء محاولة تسلل مجموعة من قوات النظام إلى النقاط الأمامية لمرتزقة تركيا، كما دارت اشتباكات متقطعة على المحور ذاته.

هذا ولا تزال الطائرات الحربية غائبة عن الأجواء، قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد منتصف ليل السبت-الأحد.

(آ س)