​​​​​​​اشتباكات في ريف إدلب الشرقي بالتزامن مع ضربات جوية تركية- روسية

يستمر الاحتلال التركي القصف بالطائرات المُسيّرة والمدفعية على مواقع قوات النظام في سراقب وريفها شرق مدينة إدلب، وسط قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على كل من سرمين وقميناس والنيرب وآفس والمسطومة وبنش.

الطائرات الروسية شنت غارات بعد منتصف الليل وصباح اليوم على محاور بريف مدينة سراقب وسرمين، بالتزامن مع اشتباكات بين قوات النظام ومرتزقة تركيا في محاولات مستمرة من قبل النظام للسيطرة على القرية بإسناد جوي وبري.

وكانت طائرات روسية شنت يوم أمس أكثر من 81 غارة جوية، استهدفت خلالها سرمين وبنش وآفس ومناطق أخرى في ريف إدلب، وبلدة تقاد ومحيطها بريف حلب، كما كانت طائرات النظام الحربية نفذت يوم أمس الثلاثاء ما لا يقل عن 27 غارة.

المرصد السوري وثّق أمس مقتل 4 جنود من الاحتلال التركي وإصابة 7 آخرين، جراء قصف مدفعي من قوات النظام استهدف تجمعاتهم في الترنبة ومعسكر المسطومة بريف إدلب.

(آ س)