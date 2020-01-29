​​​​​​​اشتباكات بين مرتزقة تركيّا في سري كانيه المحتلّة

أفاد مصدر من داخل المدينة لوكالتنا باندلاع اشتباكات اليوم بين مرتزقة أحرار الشّام ومرتزقة السّلطان مراد التّابعين للاحتلال التّركي في مدينة سري كانيه، ومن جهة أخرى اندلعت اشتباكات بين مجموعات من المرتزقة وما تسمّى "الشّرطة" الّتي درّبها وأرسلها الاحتلال التّركيّ إلى مدينة سري كانيه المحتلّة.

هذا ولم يتمّ الحصول على معلومات حول ما إذا كانت هنالك قتلى أو جرحى نتيجة الاشتباكات.

يذكر أنّ المناطق الّتي احتلّتها تركيا من سري كانية حتّى كري سبي تشهد فلتاناً أمنيّاً وسط اشتباكات ومعارك متكرّرة بين المجموعات المرتزقة والّتي أغلبها يكون بسبب الخلاف على نهب وسرقة ممتلكات الأهالي الّذين تمّ تهجيرهم من ديارهم.

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ANHA