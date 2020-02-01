​​​​​​​استذكار فيان صوران بذكراها الـ14 في تل تمر

أحيت مراسم الاستذكار في مؤسّسة عوائل الشّهداء في ناحية تل تمر. بحضور عشرات الأهالي من الكرد، والعرب، والسّريان والأرمن.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدّثت عضو إداريّة مؤتمر ستار جنار يوسف، وقالت: "الشّهداء ينيرون طريقنا، اليوم آلاف النّساء باسم فيان يناضلنَ على درب المناضلة فيان صوران".

وأشارت جنار أنّ فيان بعمليّتها أصبحت ميراثاً لنساء جنوب كردستان، وجميع نساء الكرد".

وقالت في ختام حديثها: "فيان بعثت حياة جديدة لجميع النّساء".

للحاضرين. بعدها قرأت عضوة مؤتمر ستار خديجة آسم رسالة المناضلة فيان

مراسم الاستذكار انتهت بترديد الشّعارات الّتي تُمجّد الشّهداء.

(ج ب/س و)

ANHA