​​​​​​​استذكار المناضلة ساكينة ورفيقاتها في الحسكة وكركي لكي

في الـ 9 من كانون الثاني 2013 اغتيلت ساكينة جانسيز مع اثنتين من رفيقاتها في العاصمة الفرنسية، ولم يحاكم القضاء الفرنسي القاتل.

الحسكة

أوضحت الناطقة باسم لجنة التدريب لمؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أن مقاومة الشهيدة ساكينة جانسيز كانت بمثابة "ميلاد جديد" للمرأة لتغير مسار حياتها.

وفي هذا الإطار واستذكاراً لساكينة جانسيز، ورفيقاتها بعد مرور 8 أعوام على استشهادهن، نظم مؤتمر ستار في مدينة الحسكة محاضرة، حضرها العديد من أعضاء المؤسسات المدنية في المدينة.

المحاضرة بدأت بدقيقة صمت، تلتها كلمة الناطقة باسم لجنة التدريب لمؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة بيريفان اسماعيل، تحدثت فيها عن مقاومة النساء عبر التاريخ ونضالهن، مستذكرة شخصية المناضلة ساكينة، وكافة الشهيدات وشهداء كردستان.

ثم ذكرت بيريفان اسماعيل، لمحة قصيرة عن حياة المناضلة ساكينة جانسيز ورفيقاتها، اللواتي لعبن دوراً فعالاً في تعميق وترسيخ حرية المرأة.

وقالت "شخصية الشهيدة ساكينة جانسيز أثبتت أن المرأة تستطيع تحمّل الصعوبات، وإرادتها قوية، وتناضل من أجل نيل حريتها".

وأكدت بيريفان اسماعيل، في ختام حديثها، أن مقاومة الشهيدة ساكينة جانسيز كانت بمثابة "ميلاد جديد" للمرأة لتغير مسار حياتها.

وانتهت المحاضرة بعرض سنفزيون قصير، يعرض حياة الشهيدة ساكينة جانسيز.

كركي لكي

ونظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي اجتماعاً من أجل استذكار المناضلات الثلاث، بحضور العشرات من النساء في ناحية كركي لكي، وبلدة رميلان في مقاطعة قامشلو،

الاجتماع عُقد في صالة نقابة العمال، وبدأ بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي كلثوم علي كلمة حول نضال المرأة قائلةً:" استمددنا مقاومتنا ونهجنا من نضال الرفيقات الثلاثة ساكينا جانسيز، وليلى شايلماز، وفيدان دوغان القياديات في سبيل تحصيل حقوق الشعوب، وخاصة الشعب الكردي واللواتي سعين لحرية المرأة ".

وأكدت على "أنه بفضل نضال المرأة على مرّ تاريخ حركة حرية كردستان، انضمت النساء، وبأعداد كبيرة لصفوف ثورة روج آفا ولعبن درواً ريادياً في كافة المجالات.

وانتهى الاجتماع بعرض سنفزيون حول حياة المناضلات الثلاث ساكينا جانسيز، وليلى شايلماز، وفيدان دوغان

(كروب/هـ ن)

ANHA