​​​​​​​استذكار المناضلة ساكينة جانسيز ورفيقاتها في الشدادي

بدعوة من مؤتمر ستار شارك العشرات من أهالي ناحية الشدادي وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الإدارة الذاتية في مراسم استذكار المناضلات ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة جاندا محمد التي ذكرت فيها دور المناضلة ساكينة جانسيز ورفيقاتها "حيث كنّا من أوائل النساء اللواتي حملن على عاتقهن تحرير المرأة وقيادة ثورة الحرية وكسر قيود العبودية"، كما أشادت بالدور النضالي الذي تقوم به المرأة في الفترة الحالية وخوضها المعارك على الجبهات في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته وإدارتها للمؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا.

كما ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في الشدادي أميرة السعد كلمة قالت فيها إن الشهيدة ساكينة جانسيز تعيش في روح كل امرأة تعشق الحرية وترفض العبودية.

وانتهت مراسم الاستذكار بالشعارات التي تحيي الشهداء.

(ك)

ANHA