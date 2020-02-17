​​​​​​​استذكار 15 شهيداً في ناحية تربه سبيه

والشهداء هم "خبات سلو، شكري سليمان، مريم سيفو، رياض علي، عبد الحليم أحمد، بلال إبراهيم، حسان إبراهيم، محمد طحلو، مفيد احمد، حمود خلف، محمد الحبيب، باسل حاجي، معتز الهوشان، هوزان سليمان، والشهيدة فيان صوران".

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها أشعل ذوو الشهداء الشموع أمام وثائق وصور الشهداء.

وتحدث خلال مراسم الاستذكار الإداري في مؤسسة عوائل الشهداء جوان خليل، وأشار إلى أن الشهداء "رسموا طريق الحرية بدمائهم"، وتعهّد باسم المؤسسة على مواصلة النضال على طريق الشهداء.

خليل أكد بأن "شعب المنطقة قدّم خلال ثورة شمال وشرق سوريا آلاف الشهداء من أجل وحدة وحرية تراب الوطن، وحارب المرتزقة الذين حاولوا النيل من وحدة المكونات وتكاتفها"، وقال"الأمان الذي نعيشه اليوم هو بفضل التضحيات التي قُدمت".

بعدها عُرض سنفزيون عن حياة الشهداء والأماكن التي استشهدوا فيها.

(ر ر/أ ب)

ANHA