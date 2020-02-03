​​​​​​​استئناف أعمال بناء مدرسة جديدة في مدينة كوباني

أدى الهجوم التركي الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا وما نجم عنه من اشتباكات وعمليات قصف طالت مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، إلى توقف حركة المواصلات، وإلى توقف عدد من المشاريع والأعمال الخدمية، أحدها مشروع بناء مدرسة جديدة في مدينة كوباني.

لكن هيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الفرات عادت لاستئناف عمليات بناء المدرسة في حي الشهيد كاوا في مدينة كوباني بالاشتراك والتنسيق مع هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات قبل نحو 3 أيام.

وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات نسرين شيخ كياض بأن المدرسة ستُبنى على 4 طوابق، وتضم 24 غرفة.

وأشارت إلى أنها ستستوعب قرابة 1000 طالب وطالبة من المرحلتين الإعدادية والابتدائية، كما سيتم تخصيص حديقة وباحة مدرسية خاصة بالمدرسة.

وأوضحت نسرين شيخ كياض بأن "مدة المشروع الفعلية هي 9 أشهر لكن سيتم تسليم المدرسة إلى هيئة التربية والتعليم بشكل كلّي بعد سنة من الآن".

هذا وتقدر المساحة الكلية للأرض التي ستبنى عليها المدرسة قرابة 1100متر مربع، ولم تكن هنالك مدرسة في الحي سوى بضع غرف مسبقة الصنع، وضعتها الإدارة الذاتية كحلّ مبدئي لحين بناء المدرسة.

(ج)

ANHA