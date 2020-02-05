​​​​​​​اختتام مهرجان ميتان بتكريم الفرق المشاركة فيه

وفي اليوم الحادي عشر من فعاليّات مهرجان ميتان المسرحيّ تمّ اختتام المهرجان بتقديم جوائز رمزيّة من قبل حركة الثّقافة والفنّ في مقاطعة عفرين لفرقة تياترو ساريا التّابعة لحركة الهلال الذّهبيّ لإقليم الجزيرة، والفرقة الّتي شاركت من مركز جميل هورو للثّقافة والفنّ في مدينة حلب بجوائز رمزيّة، كما قدّمت الحركة والإدارة الذاتية جائزة رمزيّة لمشرفي مهرجان ميتان المسرحيّ.

بدأت فعاليّة اليوم الأخير بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ قدّمت فرقة "KEVNEŞOPÎ" للرّقص الفلكلوريّ التّابعة لحركة الثّقافة والفنّ لمقاطعة عفرين بتقديم بعض الفقرات من الرّقص الفلكلوريّ.

ومن ثمّ ألقت عضوة اللّجنة التّحضيريّة للمهرجان رومت بكو كلمة شكرت فيها الجهود المبذولة لإنجاح المهرجان قائلةً: "في البداية أشكر جميع الجماهير الغفيرة الّتي قَدمت إلى المسرح لمشاهدة المسرحيّات في كلّ يوم، وكما أشكر جميع من شاركوا في إتمام المهرجان بشكل ناجح، وكلّنا آمال بأن نطلق مهرجان ميتان المسرحيّ في موسمه الخامس في مدينة عفرين".

ومن ثمّ تحدّثت الرّئيسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ لإقليم عفرين شيراز حمو، والّتي أكّدت بأنّ إطلاق المهرجان رغم ظروف النّزوح أمر عظيم، وقالت :"بالرّغم من أنّنا نعيش في ظروف النّزوح هذه، والهجمات تتكرّر على مقاطعة الشّهباء من قبل الاحتلا التركي ومرتزقته، إلّا أنّ إطلاق هذا المهرجان كان أمراً عظيماً وتحدّياً ضدّ جميع من يحاولون تنفيذ المؤامرات ضدّنا".

ومن جهته أشاد الإداريّ في حركة الثّقافة والفنّ لمقاطعة عفرين آيهان غورسيه بمقاومة الأهالي، وتضامنهم مع حركة الثّقافة والفنّ في إطلاق المهرجان وانجاحه قائلاً :"إنّ الخطوة الّتي بدأنها في إطلاق المهرجان كانت ناجحة؛ لأنّ أهالينا في الشّهباء تضامنوا معنا، ودعموا فكرتنا هذه، ووقفوا معنا في تحضيرات المهرجان".

ومن ثمّ تمّ تقديم "سكيتش" من تأليف "محي الدّين أرسلان" باسم "سبعة خيم"، عبّر فيها عن ارتباط أهالي عفرين بالزّراعة وزراعتهم للأشجار والورود في أيّ مكان يذهبون إليه، ومقاومتهم ودفاعهم عن أنفسهم بوجه الأعداء، وإصرارهم على تحرير عفرين.

وفي ختام الفعاليّات تمّ توزيع الجوائز من قبل حركة الثّقافة والفنّ على الفرق المشاركة.

(ج ج – غ ع/إ)

ANHA