​​​​​​​اختتام مهرجان أدب وفنّ المرأة الخامس في إقليم الجزيرة

ويأتي مهرجان أدب وفنّ المرأة في سياق تطوير وتشجيع المرأة من النّواحي الثّقافيّة والفنّيّة والأدبيّة والإبداعيّة، وتمتين الرّوابط بين النّساء من كافّة المكوّنات الموجودة في شمال وشرق سوريا عبر مشاركتهن في المهرجان.

وأقيم المهرجان برعاية هيئة الثّقافة والفنّ في شمال وشرق سوريا، بإقليم الجزيرة، وحمل عنوان "المرأة نبض الثّقافة"، حيثُ انطلقت فعاليّات المهرجان يوم أمس الأحد في مركز محمد شيخو للثّقافة والفنّ، حيثُ أُلقِيت قصائد شعريّة من قبل عدة شّاعرات عن الثّورة، وأم الشّهيد، والوطن، ومقاومة سري كانيه، بالإضافة إلى عرضٍ موسيقيّ من قبل فرقة الهلال الذّهبيّ (كفانا زيرين).

وتابع اليوم المهرجان فعاليّاته في يومه الثّاني, بإلقاء قصائد شعريّة من قبل الشّاعرة عفاف حسكي حملت عناوين (رفيقتي المطاردة، أشلاء وسيدتي)، ومن ثمّ عُرضت مسرحيّة "الصّرخة" من قبل فرقة الهلال الذّهبيّ (كفانا زيرين).

ثمّ تمّ توقيع كتاب الشّاعرة مريم تمر، والذي حمل عنوان (ورود من فم الحرب)، حيثُ تحدّثت في مضمونه عن واقع الحياة المُعاشة في الحرب السّوريّة، وخاصّة وضع الطّفولة والمرأة.

ومن ثمّ اختتمت فعاليّات المهرجان بتكريم كافّة المشاركات في المهرجان من قبل هيئة الثّقافة والفنّ في شمال وشرق سوريا، ورابطة المرأة المثقّفة في إقليم الجزيرة، وذلك بحضور المئات من أهالي مدينة قامشلو.

وبعد اختتام فعاليّات المهرجان في يومه الثّاني تجوّل الحضور في المعرض التّراثيّ الّذي عُرِضت فيه المئات من الأعمال اليدويّة والتّراث الفلكلوريّ لكلّ المكوّنات.

(ش أ/إ)

ANHA