​​​​​​​احتفالية لأطفال مخيم واشو كاني لرسم البهجة على وجوههم

نظمت لجنة الثقافة والفن فرع الحسكة وبالتنسيق مع مركز تل تمر احتفالية لأطفال مخيم واشوكاني بهدف رفع معنوياتهم، ورسم البهجة والفرحة على وجوههم، وتخفيف معاناتهم في ظل ظروف التهجير التي تعرضوا لها، بعد عدوان الاحتلال التركي والجماعات المرتزقة الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا.

وحضر الاحتفالية مئات الأطفال من مخيم واشوكاني مع عائلاتهم, إضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية, وبدأت الاحتفالية بإلقاء كلمة باسم مجلس مقاطعة الحسكة من قبل الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن بمقاطعة الحسكة عفاف حسكي قالت فيها: "نحن كلجنة الثقافة هنا اليوم لرفع معنويات أطفالنا في مخيم واشو كاني, ولندعم مقاومة الكرامة ونثبت لعدو تمسكنا بثقافتنا".

وأضافت عفاف "لن يستطيع العدو إجبارنا على نسيان تراثنا وحضارتنا التي تمسكنا بها على مرّ التاريخ, الدولة الفاشية التركية والمؤامرات الدولية لن تثنينا عن الحفاظ على تراثنا, ثقافتنا، والتمسك بأرضنا, ثورتنا تطورت وحققت المكتسبات بفضل تضحيات شهدائنا, التي رسخت فكر الأمة الديمقراطية, وأخوة الشعوب".

وافتتحت الاحتفالية بعروض فنية قدمتها فرقة كوليكن تل تمر بترديد بعض الأغاني من التراث الكردي, ثم ألقى الشاعر جمعة الخالد بعض القصائد الشعرية التي تجسد معاناة التهجير، كما وألقى الشاعر فرهاد مردي عدة قصائد خلال الحفل.

وانتهت الاحتفالية بترديد الأغاني الفلكلورية.

(ر ح)