​​​​​​​احتفاليات تعم مناطق شمال وشرق سوريا بمناسبة الثامن من آذار

يصادف، اليوم، الثامن من آذار، اليوم المرأة العالمي. وتحتفل جميع النساء العالم بهذه المناسبة بطرق مختلفة. وفي مناطق شمال وشرق سوريا تُنظم الاحتفاليات، تحت الشعار "نضالنا حرية ومقاومتنا نصر".

وبحسب برنامج اللجنة التحضيرية لفعاليات الثامن من آذار أن الاحتفاليات ستقام في مدن التالية:

ففي مقاطعة قامشلو تُقام الاحتفالية بمناسبة اليوم المرأة العالمي، في منطقة مزكفت شمال ناحية تربه سبيه، الساعة الـ 10.00.

وتحتفل نساء مقاطعة الحسكة بمناسبة اليوم المرأة العالمي في بلدة تل بيدر الواقعة على طريق الدرباسية. الساعة الـ 10.00

وتحتفل نساء مقاطعة كوباني بمناسبة اليوم المرأة العالمي، في ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني. الساعة الـ 12.00.

بينما تنظم نساء منبج وريفها مسيرة احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي.الساعة الـ 10.00.

وفي مقاطعة الشهباء، تقام الاحتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي في قرية معرة المسلمية في ناحية الأحداث. الساعة الـ 11.00 .

وفي مدينة حلب، تُنظم نساء حيي الشيخ مقصود والأشرفية احتفالية، تُقام في الأشرفية مقابل مشفى حنان. الساعة الـ 10.00.

وفي مدينة الرقة، ستنظم النساء احتفالية تُقام في فرقة الـ17، الساعة 11.00 .

(س و)

ANHA