​​​​​​​اجتماع موسع للأهالي في ناحية تل تمر

الاجتماع عُقد لشرح الأوضاع الأخيرة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا والاتفاقيات التي أُجريت بين قوات سوريا الديمقراطية والشرطة العسكرية الروسية بعد هجمات الاحتلال التركي على المنطقة واستهدافه للمدينين.

هذا وحضر الاجتماع الذي عُقد في مركز مجلس مؤسسة عوائل الشهداء في الناحية المئات من الأهالي، إلى جانب مشاركة عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الكريم صاروخان.

وخلال الاجتماع أشار صاروخان إلى أن شمال وشرق سوريا دخلت مرحلة جديدة، وقال" المعارك والأزمة التي تمتد منذ 8 سنوات في سوريا، أدخلت مناطق شمال وشرق سوريا مرحلة جديدة، الأنظمة العالمية سعت إلى أن تفرض هيمنتها على المنطقة، إلا أنه وبفضل المقاومة البطولية للمقاتلين الذين أفشلوا مساعيهم، شعوب شمال وشرق سوريا أثبتت أنها وبفضل مشروع الأمة الديمقراطية ستُحافظ على هوياتها وستعمل في سبيل تحصيل مكتسباتها.

وأضاف في سياق حديثه: القوى التي شاركت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، هجّرت السكان الأصليين من مناطقهم وعملت على إبادتهم، ذات القوى تُريد أن تسير سياستها في منطقتنا".

وقال أيضاً إن سوريا تحولت لنقطة تجمع للخلافات الدولية، واختتم حديثه: سوريا أصبحت مركزاً للحرب العالمية الثالثة، والأنظمة الرأسمالية العالمية تريد أن تُقسمها فيما بينها وتحاصص عليها.

فُتح المجال بعدها للأهالي المشاركين لإبداء آرائهم حول ما تشهده المنطقة والحديث عنها، فيما طُرحت بعض الأسئلة حول هدف الاحتلال من الهجوم على المنطقة، وغاية الدول العالمية في صمتها تجاه جرائم مرتزقته، وتمت الإجابة عليها من قبل عبد الكريم صاروخان.

(سـ)

ANHA