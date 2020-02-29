​​​​​​​اجتماع لمعلمي حلب للتعريف بيوم المرأة العالمي

وعُقد الاجتماع في قاعة مدرسة الشهيد آلان محمد الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، بحضور المعلمين والمعلمات.

خلال الاجتماع، تطرقت الإدارية في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي دانيز أفرين إلى أهمية يوم الثامن من آذار الذي يعدّ رمزاً لنضال المرأة، تحتفل به جميع نساء العالم.

وأشارت دانيز في حديثها إلى أن يوم المرأة العالمي جاء تخليداً لمجزرة حرق النساء العاملات اللواتي طالبن بحقوقهن، والتي أدت إلى فقدان أكثر من 100 امرأة حياتها، ونوّهت أن الحادثة أثرت تأثيراً كبيراً في حركات النساء المناضلات في العالم التي انطلق كفاحها في كافة أنحاء العالم.

وأضافت دانيز في حديثها: القائد من خلال تحليلاته لتاريخ المرأة أكد أنها تريد من خلال كفاحها الوصول إلى حريتها، وخلال السنوات الماضية كانت تبحث عن حقيقتها، حيث قدمت الكثير من التضحيات.

الإدارية في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي دانيز أفرين قالت في ختام الحديث أن القائد عبدالله أوجلان أعطى هوية المرأة الحرة لجميع النساء، ووضع لها مسار نضالها، وأكد أنه على المرأة الكردية أن تكون الريادية لكافة نساء العالم.

الاجتماع انتهى بترديد الشعارات التي تُمجد الشهداء وتُحيي مقاومة المرأة.

(كروب/س و)

ANHA