​​​​​​​اجتماع لأهالي كركي لكي للتنديد بمؤامرة 15 شباط

ونظم مجلس ناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو اجتماعاً حضره العشرات من أهالي ناحية كركي لكي وبلدة رميلان، وذلك في صالة آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة الصمت، ومن ثم ألقى عضو مجلس كركي لكي حسن محمد كلمة حول نضال القائد أوجلان، وحيثيات المؤامرة التي شاركت فيها القوى الرأسمالية.

وأضاف حسن محمد: "إن مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه قائدنا أثار مخاوف الدول المتسلطة، لأن هذا المشروع هو مشروع السلام لكل شعوب الشرق الأوسط، بينما سياسات الدول المتسلطة تتمحور حول إثارة الصراعات والحروب في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، محمد تطرّق إلى أهمية آراء أوجلان في تعزيز أخوة الشعوب والتعايش المشترك بين مكونات شمال وشرق سوريا، ودعا الشعوب والمكونات بالالتفاف حول نهج أوجلان وحماية مكتسباتهم.

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات والهتافات التي تنادي بحرية القائد.

(ك-ع/ك)

ANHA