​​​​​​​اجتماع في إطار السعي لتطبيق مبادرة الوحدة الوطنية الكردية

منذ تأزم الشأن السوري، تسعى بعض الأطراف الكردية في سوريا الى توحيد الصف الكردي، وتوحيد خطابها السياسي لضمان حقوق الشعب الكردي في مستقبل سوريا، وللحد من تلاعب الأطراف الإقليمية والدولية بمصير هذا الشعب، وآخر هذه المساعي كانت مبادرة لجنة المؤتمر الوطني الكردستاني KNK, ومبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وفي تلبية لنداء ومبادرة قوات سوريا الديمقراطية، عُقد ظهر اليوم، اجتماع بين حزب الخضر الكردستاني واتحاد القوى الكردية –روج آفا، في مقر حزب الخضر في مدينة قامشلو شرق سوريا، للتباحث والتشاور عن سبل الوصول إلى حلول، وقرارات تخدم الشعب الكردي.

وأعلنت 5 أحزاب سياسية كردية في شمال وشرق سوريا عن تحالفها، باسم "اتحاد القوى الكردية- روج آفا", في الـ25 من آب العام المنصرم عبر بيان رسمي للرأي العام، ويضم الاتحاد كل من )حزب التآخي الكردستاني، البارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا، وحزب الاتحاد الوطني الحر، وحزب النضال الديمقراطي، والحزب الجمهوري الكردستاني ومجموعة مستقلين(.

الاجتماع جاء بعد زيارة مسؤولين في اتحاد القوى الكردية -روج آفا إلى مكتب حزب الخضر الكردستاني، وشارك في الاجتماع كل من الناطق باسم اتحاد القوى الكردية - روج آفا عبد الكريم سكوا، رئيسة حزب النضال الديمقراطي خناف ملا، رئيس حزب الخضر الكردستاني لقمان أحمي وعدد من الأعضاء.

وناقش المجتمعون المحور الأهم في المرحلة الراهنة، ألا وهو الوحدة الوطنية الكردية، وسبل تحقيق ذلك.

وأكد المجتمعون على ضرورة اتخاذ موقف جاد وحاسم حيال الأطراف التي تتخلف عن تلبية نداء الشعب الكردي في الوحدة الوطنية، وضرورة محاسبة تلك الأطراف، والتشهير بالأحزاب المتخلفة بشكل واضح وصريح، وبيان ذلك للشارع الكردي.

(ك)