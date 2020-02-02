​​​​​​​اجتماع جماهيري لحزب سوريا المستقبل في منبج

وحضر الاجتماع المئات من أهالي الأحياء الغربية في مدينة منبج في الخيمة المنصوبة بجانب دوار الدلة، وبدأ الاجتماع بكلمة ألقاها عضو الحزب عماد موسى شرح من خلالها بشكل مقتضب التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد في حلب وإدلب بين النظام السوري والفصائل المرتزقة في الوقت الذي تستمر فيه تركيا بتهديد شمال وشرق سوريا.

كما لفت عماد إلى احتمال نشاط خلايا مرتزقة داعش في الوضع الراهن مشيراً إلى أن مرتزقة داعش تهديد للإنسانية وأن على المجتمع الدولي أن يتنبه له.

ومن ثم تحدثت رئيسة فرع منبج لحزب سوريا المستقبل عذاب العبود وعرّفت بمبادئ الحزب وذكرت أهدافه، وخلال كلمتها ركزت على أن حزب سوريا المستقبل هو السبيل لحل الأزمة السورية وأن الحل في سوريا لا يجب أن يعتمد على الأطراف الخارجية أو الطرق العسكرية بل يجب أن ينطلق الحل من السوريين أنفسهم بدلاً من أن يبقوا ضحية الحرب في انتظار أساليب خاطئة لن ترسوا بسوريا على بر الأمان.

وأكدت عذاب أن الحوار هو السبيل للحل وأن إغلاق أبواب الحوار بين السوريين ليس من صالحهم، وأشارت إلى أن حزب سوريا المستقبل يسعى لتحقيق التعددية الحزبية وتعايش كافة المكونات في ظل الأمة الديمقراطية بعيداً عن المركزية، وأوضحت أن الهدف بالدرجة الأولى هو إنهاء الأزمة السورية بالحلول السورية.

وانتهى الاجتماع بفتح باب النقاش.

يشار إلى أن حزب سوريا المستقبل مستمر بعقد سلسلة اجتماعات جماهيرية بهذا الصدد ستشمل مدينة منبج وريفها.

(كروب/ل)

ANHA