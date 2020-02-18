​​​​​​​اجتماع أمني أوكراني عقب مقتل جندي وإصابة آخرين بقصف روسي

وأفادت وكالة رويترز، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعاً لمجلس أمن بلاده اليوم بعد مقتل جندي وإصابة أربعة, نتيجة قصف عنيف نفذته قوات روسية في منطقة دونباس شرق البلاد.

ووصف زيلينسكي القصف بأنه استفزاز هدفه عرقلة عملية السلام في تلك المنطقة.

وقال الجيش الأوكراني في بيان: إن جندياً قتل وأصيب أربعة بنيران معادية في منطقة دونباس شرق البلاد اليوم الثلاثاء.

وفى وقت سابق اتهم الجيش, القوات الروسية بمحاولة عبور الخطوط الأوكرانية وإطلاق قذائف المورتر والقنابل والأسلحة الرشاشة.

وتسبب الصراع بين القوات الأوكرانية وقوات مدعومة من روسيا في شرق البلاد في مقتل أكثر من 13 ألفاً منذ 2014 على الرغم من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في 2015.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، قد أعلن، يوم السبت، أن كييف مستعدة لاتفاق سلام في دونباس ولكن بشروطها، وقال زيلينسكي -خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ "لدينا جيش قوي للغاية، وهو واحد من أقوى الجيوش في أوروبا يضم 200 ألف جندي ونحن مستعدون لكل شيء لكننا نريد السلام بشروطنا".

(م ش)