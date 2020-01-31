​​​​​​​اتّفاق مصريّ سودانيّ إثيوبيّ بشأن سدّ النّهضة

وصدر بيان مشترك عن الدّول الثّلاث أشار إلى توصّل الوزراء إلى اتّفاق حول جدول يتضمّن خطّة ملء سدّ النّهضة على مراحل، والآليّة الّتي تتضمّن الإجراءات ذات الصّلة بالتّعامل مع حالات الجفاف.

كما اتّفق الوزراء على أهمّيّة الانتهاء من المفاوضات والتّوصّل إلى اتّفاق حول آليّة تشغيل سدّ النّهضة خلال الظّروف الهيدرولوجيّة العاديّة، وآليّة التّنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتّفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فضّ المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السدّ، وإتمام الدّراسات الخاصّة بالآثار البيئيّة والاجتماعيّة لسدّ النّهضة.

وقد قام الوزراء بتكليف اللّجان الفنّيّة والقانونيّة بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصّياغات النّهائيّة للاتّفاق، على أن يجتمع مجدّداً وزراء الخارجيّة والموارد المائيّة بالدّول الثّلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير المقبل، من أجل إقرار الصّيغة النّهائيّة للاتفاق تمهيداً لتوقيعه بنهاية فبراير.

وذكر بيان للخارجيّة المصريّة أنّ الاتّفاق يأتي بعد جولات من المفاوضات المضنية والشّاقّة بين وزراء الخارجيّة والموارد المائيّة في مصر والسّودان وإثيوبيا، برعاية الولايات المتّحدة الأميركيّة، ومشاركة البنك الدّوليّ، وآخرها جولة المفاوضات الّتي عُقدت في واشنطن وامتدّت لأربعة أيام كاملة.

من جهته، أعرب الرّئيس الأميركيّ دونالد ترامب، الجمعة، عن "تفاؤله" بقرب التّوصّل إلى اتّفاق نهائيّ حول سدّ النّهضة، الموجود على النّيل الأزرق.

وخلال اتّصال هاتفيّ مع رئيس الوزراء الإثيوبيّ آبي أحمد، أبدى ترامب ثقته بأنّ "اتّفاقاً حول سدّ النّهضة الإثيوبيّ الكبير بات وشيكاً، وسيصبّ في صالح جميع الأطراف المعنيّة"، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وكان السّفير الإثيوبيّ لدى الولايات المتّحدة، فيتسوم أريغا، كتب على تويتر "تتواصل المحادثات حول سدّ النّهضة الإثيوبيّ الكبير بين إثيوبيا ومصر والسّودان، والّتي بدأت في 28 يناير لليوم الرّابع على التّوالي".

وأثار مشروع سدّ النّهضة مخاوف مصر؛ لأنّ النّهر يؤمّن لها ما نسبته 90 في المئة من إمداداتها المائيّة. ويبلغ طول النّهر 1,8 كلم، وارتفاعه 145 متراً.

المصدر: وكالات