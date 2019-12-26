​​​​​​​اتفاق (خفض التصعيد) يترنح في إدلب وأردوغان يسعى لتحويل تونس إلى منصة لمشروعه

تطرّقت الصحف العربية اليوم إلى التصعيد في إدلب, بالإضافة إلى التحركات التركية في المنطقة, وإلى الأزمة العراقية.

البيان: «خفض التصعيد» يترنّح على وقع التقدم السوري في إدلب

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في إدلب, وفي هذا السياق قالت صحيفة البيان "تقدّم سريع للجيش السوري في إدلب حيث يطوّق موقعي مراقبة تركيين أثناء تقدّمه صوب مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب الواقعة في شمال غربي سوريا, في إطار هجوم على آخر جيب رئيسي للجماعات المسلّحة التي تُشكّل جبهة النصرة عمودها الفقري، يهدد اتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه تركيا وروسيا وإيران والذي وُقّع في أستانا، 4 مايو 2017".

وبحسب الصحيفة بات هذا الاتفاق مُترنّحاً، في الوقت الذي تعطلت فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سياسية في سوريا. وتضم المعارضة التي تسيطر على محافظة إدلب المتاخمة لتركيا هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وهي جماعة تتبع لتنظيم القاعدة, وكذلك فصائل عميلة لتركيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أكّدت "أن الموقع العسكري التركي قرب قرية الصرمان والطريق السريع الرئيسي الذي تسيطر عليه المعارضة والذي يمتد شمالاً إلى مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة ثم إلى العاصمة دمشق باتجاه الجنوب أصبح الآن تحت حصار القوات السورية".

العين: مقتل 5 عناصر موالين لإيران في قصف جوي شرقي سوريا

وبدورها قالت صحيفة العين " قُتل 5 عناصر من الفصائل الموالية لإيران في سوريا إثر غارات جوية، الأربعاء، استهدفت مدينة البوكمال في محافظة دير الزور (شرق)، دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر "اللواء 47" التابع لمليشيات (موالية) لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي".

ولفت إلى تسجيل "انفجارات عدة"، فيما رجّح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن يكون مصدرها "طائرات مسيرة".

العرب: زيارة أردوغان تزيد المخاوف من تحول تونس إلى منصة للمشروع التركي في ليبيا

وفيما يخص زيارة الرئيس التركي إلى تونس قالت صحيفة العرب "أثارت الزيارة المفاجئة والخاطفة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس قلقاً جدياً لدى الأوساط السياسية التونسية، التي لا تُخفي توجّسها من المشروع التركي في المنطقة انطلاقاً من ليبيا.

وألقت الزيارة، التي سعت الرئاسة التونسية إلى التعتيم عليها، قبل أن تُعلن عنها وسائل إعلام تركية، بسلسلة من التساؤلات حول أهدافها لاسيما مع التدخل العسكري التركي المباشر في الصراع الليبي الذي يندفع نحو التحول إلى نزاع إقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقالت حركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق إن “الزيارة غير المُعلنة التي يؤديها الرئيس التركي لتونس توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور تركيا – حكومة الوفاق الليبيّة الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية”.

وأعربت الحركة عن رفضها “أن تستعمل تونس منصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة”.

وتابعت في بيان أصدرته “بعد الاطّلاع على تركيبة الوفد المصاحب للرئيس التركي، نحذّر من أيّ تفكير في استعمال تونس منصة لأيّ عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا”.

واعتبر مراقبون الزيارة بأنها محاولة التفاف تركية عميقة لمواجهة التحرك اليوناني للتصدي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا.

ويكتسي توقيت الزيارة أهمية بالغة لعدة اعتبارات تبدأ بالمُتغيرات في المشهد الميداني الليبي والإقليمي والدولي المتعلق بالملف الليبي، ولا تنتهي عند المساعي التركية لجرّ تونس إلى المحور التركي القطري الذي بدأ يفقد هامش المناورة نتيجة التصرفات التي تُوصف بـ ”المتهورة” للرئيس أردوغان.

الشرق الاوسط: «الجيش الوطني» الليبي يسيطر على حي الزهور في طرابلس

وفي الشأن الليبي قالت الشرق الاوسط" سيطرت قوات تابعة للجيش الوطني الليبي على عمارات حي الزهور بطرابلس".

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، يوم (الأربعاء)، مقطع فيديو في صفحتها على موقع «فيسبوك» يُظهر، الوحدات العسكرية بالكتيبة 166 مشاة وهي تتجول بعمارات حي الزهور بالعاصمة طرابلس، بعد أن تم اقتحامها والسيطرة عليها خلال الساعات الماضية، بحسب وكالة الصحافة الألمانية.

وذكر المكتب الإعلامي، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، عقد الأربعاء، في مقر القيادة العامة بالرجمة، اجتماعاً طارئاً بضُباط غُرف العمليات للمحاور كافة؛ وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية في جبهات القتال، بحسب مواقع ليبية".

العين: أردوغان يُرسل مسؤولاً استخباراتياً سابقاً إلى ليبيا

وفي السياق ذاته قالت صحيفة العين "كشف كاتب تركي عن قيام تركيا بإرسال أحد الأسماء المقربة من رئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان إلى ليبيا، بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط الذي وُقّع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين أنقرة وطرابلس.

وذكر الكاتب التركي أحمد طاقان الإخباري التركي، أن الشخص الذي تم إرساله كان أحد المسؤولين السابقين بجهاز الاستخبارات، وأن عملية إرساله تمت قبل نحو أسبوعين.

وأشار إلى أن ذلك تم قبل إقرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال طاقان، نقلاً عن مصادر موثوق بها داخل أجهزة الدولة، "لن أكشف عن هذه الشخصية، لكن من المؤكد أنها مقربة من رئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان".

الشرق الاوسط: غضب في جنوب العراق خلال جنازة ناشط اغتيل... وتلويح بحمل السلاح

عراقياً قالت صحيفة الشرق الاوسط" تحوّلت مراسم تشييع جنازة الناشط المدني ثائر الطيب، أمس، في محافظة الديوانية (180 كيلومتراً جنوب بغداد) إلى مظاهرة حاشدة خرج خلالها آلاف المواطنين للتنديد بالسلطات والمطالبة بالقصاص من الجناة. وطاف المشيعون وهم يحملون نعش الفقيد وصولاً إلى ساحات المظاهرات وسط المدينة.

وقام متظاهرون بحرق مكاتب ومقار أحزاب كبرى مُوالية لإيران بمحافظة الديوانية، من بينها أحزاب الفضيلة، والدعوة، ومقار منظمة بدر وعصائب أهل الحق.

وتعرض ثائر الطيب إلى إصابات خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون بسيارته قبل عشرة أيام أدت إلى وفاته، فيما نجا من الحادث زميله الذي كان يرافقه علي المدني.

(أ س)