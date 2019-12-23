​​​​​​​اتحاد معلمي الرقة: تركيا تعمل على خلق الفوضى وتغيير هُوية المنطقة

وتجمّع العشرات من أعضاء اتحاد المعلمين في الرقة، أمام مبنى الاتحاد، الكائن وسط المدينة، للإدلاء ببيان، طالبوا من خلاله مجلس الأمن الدولي والأمم المُتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن تخرج عن صمتها المُخزي تجاه شعوب المنطقة، الذين طالتهم أبشع الانتهاكات من قبل الاحتلال التركي وداعش وجبهة النصرة.

وقُرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المعلمين في الرقة أحمد الضيف.

وأكد البيان في مُستهله أن "تركيا لا زالت تواصل أعمالها العدوانية ضد الشعوب في شمال وشرق سورية، مُشيراً إلى نتائجه السلبية على كافة نواحي الحياة، وخاصة إيقاف عجلة التعليم والمدارس ،التي كانت منهلاً للعلم لآلاف الطلبة، الذين أصبحوا نازحين حالياً، في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه خلف مقاعد الدراسة".

وأشار البيان" تركيا تعمل على خلق الفوضى وكذلك على تغيير هُوية المنطقة عبر ممارساتها في التغير الديمغرافي ونحن كشعب سوريا نعيش على هذه الأرض منذ الأزل ونُطالب مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان في العالم، أن تخرج عن صمتها المُخزي تجاه الشعب السوري وما يتعرض له من تنكيل وإبادة على يد هذا المجرم السفّاح".

(ج م/ م)

ANHA