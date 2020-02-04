وفي خطوة هي الأولى من نوعها نظم اتحاد المثقفين في مقاطعة كوباني "أسبوعاً ثقافياً" تُنظم خلاله ندوات ومحاضرات ثقافية وتوعوية متنوعة، تدور فيها نقاشات حول المناهج التعليمية وأشكال الإدارة.

وبدأت اليوم الجلسة الأولى من هذا الأسبوع الثقافي بحضور العشرات من المثقفين وأعضاء مكاتب الإدارة الذاتية في كوباني، وخلالها ألقى عضو المجلس التشريعي في هيئة العدالة بإقليم الفرات شاهين علي محاضرة بعنوان "تعريف الإدارة".

وتمحورت المحاضرة حول شرح أهم بنود الإدارة وأهميتها والتعريف بها، وكيف يمكن تعيين إدارات تكنوقراطية بعيدة عن التعيينات العائلية وعلى مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب".

وناقش المشاركون عدة مواضيع كان أهمها الأسباب التي تمنع تحقيق إدارة تكنوقراط في المنطقة والمشاكل التي تواجهها الإدارة الذاتية بشكل عام بسبب قلة أصحاب الكفاءات.

هذا وسيستمر اتحاد المثقفين في مقاطعة كوباني بعقد محاضرات وندوات ثقافية مختلفة خلال "الأسبوع الثقافي" الذي يعقد في مركز باقي خدو للثقافة والفن.

(س ع- ن ك/ل)

ANHA