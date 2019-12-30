​​​​​​​اتحاد مثقفي الرقة: الدم السوري ليس سلعة يُباع ويُشترى

وتجمع العديد من أعضاء اتحاد مثقفي الرقة في مبنى جامعة الاتحاد سابقاً وسط المدينة، حيث قُرئ البيان من قبل الرئيس المشترك للاتحاد عبد الرحمن الأحمد، وجاء فيه:

"من الرقة حاضرة الرشيد هذه المدينة العريقة المُوغلة بالقدم، مدينة الطيبة والكرم والتاريخ المشرق، نخاطب نحن اتحاد مثقفي الرقة كل المخلصين والصادقين ومحبي السلام بوقف سفك دماء السوريين، لقد هام السوريين على وجوههم في البراري والمخيمات بعد أن فقدوا أحبتهم ودُمّرت بيوتهم بكل وحشية".

البيان دعا المجتمع الدولي لوقف هذه المذبحة بحق المدنيين السوريين مُشيراً إلى أن سوريا أصبحت ساحةً للدول الاستعمارية لتجريب كافة أنواع الأسلحة التي تنتجها بما فيها المُحرّمة دولياً.

وأضاف: "إن الدم السوري ليس سلعة يتم المتاجرة بها في بازار الدول الاستعمارية، إننا نهيب بكل القوى المُحبة للسلام، والمُؤمنة بحرية الشعوب بالتضامن معنا ورفض كل أشكال الهيمنة والقهر والاحتلال".

واختتم البيان بقوله: "سنبقى أوفياء لدماء الشهداء، وسنُناضل ونبني إلى أن نُعيد للرقة دورها الحضاري ورمزيتها الثقافية، وتعود منارةً للحرية والعلم والثقافة".

)ج م -ع ع / م)

ANHA