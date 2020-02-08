​​​​​​​اتحاد صيادلة قامشلو يقترح إنشاء مخبرين وتشكيل لجنة للإشراف على الأدوية

وعقد اتحاد الصيادلة في مدينة قامشلو كونفرانسه الثالث، في مدينة قامشلو، أمس الجمعة، بحضور غالبية أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 207، ونوقش خلال الكونفرانس المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي.

وخلال أعمال الكونفرانس تم انتخاب غالية عمر، خالد داوود كرئاسة مشتركة لاتحاد صيادلة قامشلو، و6 أعضاء كمجلس إدارة، بالإضافة إلى جملة من المقترحات، سيتم طرحها أثناء انعقاد المؤتمر العام لاتحاد الصيادلة في شمال وشرق سوريا، ومنها تشكيل لجنة لدخول الأدوية اللازمة إلى مناطق شمال وشرق سوريا، ومهمتها الإشراف على الأدوية اللازمة للمنطقة وتأمينها.

ومن مقترحات الكونفرانس الثالث لاتحاد صيادلة قامشلو أيضاً:

ـ تحديد نسبة أجور نقل الأدوية الواردة إلى إقليم الجزيرة من معبر منبج بـ 10%.

ـ بيع حليب الأطفال في الصيدليات فقط .

ـ إنشاء مخبرين للأدوية، الأول في إقليم الجزيرة، وآخر في إقليم الفرات.

ـ تشكيل لجنة لدراسة قانون مزاولة مهنة الصيادلة في شمال وشرق سوريا.

ـ إعادة كتابة وصياغة مسودة النظام الداخلي لاتحاد الصيادلة في شمال وشرق سوريا.

(أ س/ أ ب)

ANHA