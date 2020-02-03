​​​​​​​اتحاد إيزيديي سوريا يعقد مؤتمره الأول ويختار هيئة إدارية له

هذا وكانت أعمال المؤتمر قد انطلقت في مدينة هلدسهايم بولاية هانوفر الألمانية بحضور وفود عدّة تنظيمات إيزيدية وسياسية كُردية سورية و كُردستانية، من بينها المؤتمر الوطني الكُردستاني، و تحالف الأحزاب الكُردية في سوريا، و ممثلية الإدارة الذاتية الديمقراطية في برلين، كما تلقى المؤتمر رسائل تهنئة من جهات عديدة، أهمها مجلس سوريا الديمقراطية، و حركة المجتمع الديمقراطي.

وقد تضمنت الكلمات والرسائل التبني التام للحقوق الإيزيدية المشروعة في سوريا من اعتراف دستوري بوجودهم، وديانتهم، و حرية ممارسة شعائرهم الدينية، و تقدير خصوصياتهم، وحق العودة إلى قراهم و ديارهم، كما عبّروا عن استعدادهم لتلبية أية مهام تقع على عاتقهم لضمان تلك الحقوق.

كما شارك الفنان الكردي جوان حاجو في المؤتمر عبر اتصال هاتفي عبّر فيه عن اعتزازه بالمكوّن الإيزيدي الذي يعدّ أساس استمرار الثقافة الكُردية في الوجود إلى اليوم.

اللجنة التحضيرية وفي لفتة متميزة، كرّمت الفنان الأرمني الأصل و الإيزيدي المنشأ ابراهيم كيفو على جهوده المتميزة في تعريف العالم بالثقافة، والموسيقى، والتراتيل الدينية الإيزيدية من خلال غنائها في المسارح العالمية، كما منحته صفة عضو شرف في الاتحاد.

من جانبه تحدث الفنان السوري ابراهيم كيفو عن علاقته كأرمني بالإيزيديين مؤكداً أن كلا الشعبين المسالمين تعرضا لأبشع جرائم الإبادة في التاريخ على يد العثمانيين الأتراك.

هذا وتمخض عن المؤتمر اختيار هيئة إدارية للاتحاد، تضم ممثلين عن أكثر من 11 منظمة ومؤسسة إيزيدية سورية في الداخل والخارج.

والجدير ذكره أن الاتحاد سيعقد في وقت لاحق اجتماعات له داخل سوريا أيضاً .

(سـ)

ANHA