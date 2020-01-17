​​​​​​​إيزيديو حلب.. وحدات مقاومة شنكال ساهمت في القضاء على داعش

بخصوص قصف جيش الاحتلال التركي الأخير على شنكال والذي استهدف قائد وحدات حماية شنكال ورفاقه، أصدر البيت الإيزيدي، اليوم بياناً إلى الرأي العام بمشاركة العشرات من إيزيديي الحي.

قُرئ البيان أمام البيت الإيزيدي في الحي من قبل الإدارية في البيت الإيزيدي كُلي غزالي، وجاء فيه:

"تستمر الدولة التركية بارتكاب المجازر بحق كافة شعوب المنطقة من كردٍ، وعربٍ، وسريانَ، وأرمنَ، على نهج العثمانيين الذين ارتكبوا إبادات بحق الشعوب على مدار مئات السنين، من فرمانات بحق الكرد والإيزيديين، والأرمن، ومجازر ديرسم، وبحق العلويين.

وما فعلته بالشعب الكردي في باكور كردستان منذ ثمانينات القرن الماضي من أجل بناء العثمانية الجديدة.

وقامت الدولة التركية بقيادة أردوغان بدعم المجموعات الإرهابية في المنطقة، والهجوم على شنكال في 3 أب بعام 2014، حيث استغل تلك المجموعات لتنفيذ مخططاته بالهجوم على شمال وشرق سوريا.

ولم يكتفِ أردوغان ومرتزقته بممارساتهم الاحتلالية اللاإنسانية في عفرين وسري كانية وكري سبي، فقد أضاف حلقة جديدة إلى حلقات مسلسل إجرامه بحق شعوب المنطقة، باستهداف قائد وحدات مقاومة شنكال (زردشت شنكالي) بطائرة مُسيّرة، ما أدى إلى استشهاده مع ثلاثة من رفاقه، هذه الوحدات التي تشكلت من أبناء وبنات شنكال، وساهمت في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، وتحرير المختطفات الإيزيديات.

إننا في البيت الإيزيدي ندين ونستنكر هذه الأعمال الإجرامية بحق شعوب المنطقة عامة، والايزيديين خاصة، وندعو الحكومة العراقية والمجتمع الدولي للوقوف في وجه الممارسات التي تقوم بها الدولة الفاشية التركية، من اختراق حدود دول الجوار، واحتلال أراضيها والاعتداء على الشعوب الآمنة والمسالمة".

البيان انتهى بترديد الشعارات التي تُمجّد الشهداء.

(ح م/س و)

ANHA