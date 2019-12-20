​​​​​​​إيزيديو تربه سبيه يتضامنون مع نازحي شمال شرق سوريا

يُصادف 20 كانون الأول عيد الصوم الكبير (إيزي) لدى الإيزيديين، بعد صوم 3 أيام، ويحظى العيد بقدسية كبيرة لدى أبناء المجتمع الإيزيدي، لما له من دلالات دينية وتقرّب من الله "إيزي" وفق الديانة الإيزيدية.

واقتصرت احتفالات إيزيديي ناحية تربه سبيه التابعة لإقليم الجزيرة شمال شرق سوريا، اليوم 20 كانون الأول، على أداء الطقوس الدينية فقط، واستقبال المهنئين بالعيد، وأٌلغيت كافة المظاهر الاحتفالية والتجمّعات، بعدما أصدر البيت الإيزيدي أمس الخميس 19 كانون الأول، بياناً للرأي العام، هنّأ فيه المجتمع الإيزيدي بمناسبة عيد الصوم الكبير، وأعلن من خلاله الابتعاد عن مظاهر الاحتفال، تضامناً مع نازحي مناطق شمال وشرق سوريا الذي هُجّروا من منازلهم إثر العدوان التركي الذي بدء في 9 تشرين الأول، والمستمر حتى الآن.

(ر ر/ أ ب)

ANHA