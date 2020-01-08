​​​​​​​إيران... مقتل 170 شخصاً بعد تحطم طائرة أوكرانية

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم نجاة أي شخص من تحطم الطائرة قائلاً: إن كل ركاب وأفراد طاقم طائرة البوينغ 737 "قُتلوا".

وكان المسؤول الكبير في الخارجية الأوكرانية فاسيل كيريليتش أعطى معلومات مماثلة لوكالة فرانس برس، حول عدم وجود ناجين.

وقال "بحسب الأرقام الأولية فإنه كان هناك 168 شخصاً على متن الطائرة، التي كان يفترض أن تقوم برحلة بين طهران وكييف".

في وقت سابق، قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية، إنه "حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون في عداد ركاب" الرحلة بي إس-752 التي كانت متّجهة من طهران إلى كييف.

وبحسب الوكالة فإن الطائرة المنكوبة كانت تقلّ 170 شخصاً بين ركاب وأفراد طاقم.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" :إن الكارثة الجوية أسفرت عن "مقتل كل الركاب".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مطار الإمام الخميني الدولي في طهران قوله: إن الطائرة كانت تقلّ 176 شخصاً، هم 167 راكباً، وطاقم من 9 أفراد.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد من موقع تحطم الطائرة أظهرت فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر الإيراني، تقوم بتفتيش أرض خالية، انتشر فيها الحطام.

وعلّقت شركة بوينغ على تويتر بالقول "نحن على علم بالمعلومات الصحافية الصادرة من إيران، ونقوم بجمع المزيد من المعلومات".