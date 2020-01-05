​​​​​​​إيران لا تقبل بالوساطة القطرية للتهدئة مع أمريكا

أصدرت الخارجية العُمانية بياناً طالبت فيه كل من أمريكا وإيران للحوار، وجاء في البيان أيضاً "تتابع السلطنة باهتمام بالغ، التطورات الأخيرة المؤسفة، لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران".

ودعا البيان الطرفين "تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية، بشكل ينهي الصراع في المنطقة".

وتابع البيان: "تدعو السلطنة المجتمع الدولي لاغتنام ما عبّر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد، وذلك بتكثيف الجهود، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة" حسب ما نقلت وكالة الأنباء العُمانية.

هذا ورفضت إيران قبول وساطة قطرية لتهدئة التوتر بينها وبين أمريكا، بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وفقاً لتصريحات قيادي كبير في الحرس الثوري، نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني.

وكشف الجنرال ، أحد أبرز قيادات الحرس الثوري محمد رضا نقدي، على التلفزيون الإيراني موقف بلاده من الوساطة القطرية قائلا: "تبعات مقتل سليماني ستكون موجعة جداً بالنسبة للأمريكيين، وقرار الردّ اتُخذ ولا رجعة فيه، وننصح الولايات المتحدة ألا تُتعب نفسها بإرسال وساطات، ووزراء للتوسط، ولقاء الوزير جواد ظريف لثني طهران عن قرار الرد".

ويأتي التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على خلفية اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وعدد من الإيرانيين والعراقيين، جراء غارات أمريكية استهدفت موكبهم في طريق مطار بغداد فجر الجمعة الماضي.

(آ س)