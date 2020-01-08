​​​​​​​إيران ردّت على أمريكا.. تصريحات متفاوتة للطرفين ودعوات دولية للتهدئة

قال الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق 22 صاروخاً على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في محافظة الأنبار، في غرب البلاد، وقاعدة في هولير دون وقوع إصابات.

وأضاف في بيان: أن اثنين من 17 صاروخاً استهدفت عين الأسد لم ينفجرا, و إن خمس صواريخ أُطلقت على مدينة أربيل، سقطت جميعها على مقرات التحالف، كما لم يُسجل أية خسائر ضمن القوات العراقية.

واشنطن: لا خسائر، ونحن الأكثر قوة

وبدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعليقه على الهجمات الصاروخية الإيرانية أن "كل شيء على ما يرام"، مشيراً إلى أنه سيصدر بياناً بهذا الشأن، صباح الأربعاء.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة: "كل شيء على ما يرام!. هناك صواريخ أُطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق, ويجري تقييم للخسائر والأضرار الآن., حتى الآن الأمور جيدة للغاية! لدينا الجيش الأكثر قوة، والأفضل تجهيزاً في العالم، وبفارق شاسع! سأدلي بتصريح صباح الغد! سأدلي ببيان صباح الغد".

وكان البنتاغون أعلن أن إيران أطلقت، فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخاً" على قاعدة عين الأسد، وقاعدة أخرى في هولير.

وأفادت الوزارة بأن الإصابات الناجمة عن الهجمات الإيرانية تقتصر حتى الآن على العراقيين فقط.

كما قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة جوناثان هوفمان: "في الأيام الأخيرة، و ردّاً على تهديدات إيران وأفعالها اتخذت وزارة الدفاع كل التدابير المناسبة، لحماية أفرادنا وشركائنا".

وأضاف: "إن هاتين القاعدتين كانتا في حالة تأهب قصوى، نظراً لوجود مؤشرات تفيد بأن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة".

وأعلنت إدارة الطيران المدني الفدرالية الأمريكية، مساء الثلاثاء، منع الطيران المدني الأمريكي من التحليق فوق العراق، وإيران ومياه الخليج، وبحر عُمان.

وقالت الإدارة في بيان: "إنها ستواصل مراقبة الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب".

إيران: مجرد صفعة وسنقطع أرجل أمريكا من المنطقة

إيرانياً: قال المرشد الإيراني علي خامنئي: إن الرد العسكري خطوة مهمة وضرورية، ولكن الأهم هو أن ينتهي الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة.

وذكر خلال لقائه حشوداً من مدينة قم، إن "الرد العسكري الذي تمّ, كان مجرد صفعة، وهو ليس بحجم الجريمة، والردّ الأساسي هو خروجهم من المنطقة".

وبدروه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في تغريدة له على "تويتر": "إن إيران لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب، وذلك بعد أن أطلقت طهران صواريخ على أهداف أمريكية في العراق".

وأضاف ظريف: إن إيران ستدافع عن نفسها في وجه أي عدوان، مشيراً إلى أن بلاده انتهت من الردّ، في إشارة إلى الردّ الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بعملية أمريكية في بغداد.

وتابع قائلا: "اتخذت إيران واستكملت إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة باستهداف القاعدة التي انطلق منها هجوم مسلح على مواطنينا وكبار مسؤولينا, لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب، لكن سندافع عن أنفسنا في وجه أي عدوان".

ونقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله اليوم الأربعاء،: إن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت يد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونحن سنقطع أرجلها من هذه المنطقة.

تنديدات دولية ودعوات للتهدئة، وإسرائيل تقف مع أمريكا

وندّدت بريطانيا ،اليوم الأربعاء، بالهجمات الإيرانية على قواعد عسكرية في العراق، تستضيف قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ومنها قوات بريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف، بما في ذلك القوات البريطانية".

وتابع "نحثّ إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة، والسعي بدلاً من ذلك إلى وقف التصعيد بشكل عاجل".

وبدوره دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى تهدئة التوترات "المزعجة" وخفض التصعيد بالمنطقة، والتحلي بالحكمة، لإبعاد المنطقة عن التوترات المثيرة للقلق.

ودعا قرقاش إلى اتباع مسار سياسي نحو الاستقرار.

وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور قالت: "إن الحكومة ترفض هذا العدوان بأشد العبارات الممكنة, الأمر متروك الآن للإيرانيين بشكل خاص، لعدم الانخراط في المزيد من التصعيد".

وبدورها اعتبرت وزارة الخارجية الصينية ،اليوم الأربعاء، أن الوضع في الشرق الأوسط حساس ومعقّد. ودعت الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس.

وفي أول تعليق له قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "إن إسرائيل تقف بشكل كامل مع الولايات المتحدة".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أن تل أبيب ستضرب بعنف أي طرف يحاول مهاجمة إسرائيل"، مضيفاً أنه "يجب تهنئة ترامب على تحركه بسرعة، وجرأة، وحزم، بشأن سليماني".

(م ش)