قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، السبت، "إن إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة، وخطأ لا يُغتفر".

وذكر حسن روحاني في تغريدة أخرى أن "إيران نادمة جداً على الإسقاط غير المتعمد للطائرة الأوكرانية".

من جانبها ذكرت قيادة الجيش الإيراني، بأن المسؤول عن كارثة الطائرة الأوكرانية، سيُحال فوراً إلى القضاء.

وقدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانية، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بأن "الطائرة أُسقطت خطأ".

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "يوم حزين".

مضيفاً أن "خطأ بشرياً في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأمريكية أدّى إلى الكارثة"، معبراً عن "أسفه العميق، واعتذاراته، وتعازيه لشعبنا، وعائلات الضحايا، والأمم الأخرى التي تضررت بالمأساة".

وكانت الطائرة الأوكرانية قد سقطت بالتزامن مع إطلاق إيران صواريخ على قواعد أمريكية في العراق، وذلك رداً على مقتل قاسم سليماني.

(ي ح)