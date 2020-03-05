​​​​​​​إليزابيت كورية: على النساء التكاتف لبناء سوريا وفق مبدأ المواطنة المتساوية

بدأت صباح اليوم أعمال منتدى مجلس المرأة السورية حول المرأة في ظل الأزمة السورية من "التداعيات، المقاومة، الآفاق"، في ناحية عامودا، بمشاركة 100 عضوة من مختلف مناطق السورية.

وألقت نائبة رئاسة المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إليزابيت عيسى كورية كلمة في المنتدى قالت فيها:" مرّت 9 سنوات على الأزمة السورية وقد آلت إلى مشاهد تراجيدية، وتسببت في آلام وجراح للسوريات والسوريين، تنفيذاً لمشاريع وأجندات السلطات الشوفينية التي تريد كسر إرادة السوريين، فما كان علينا إلا النضال والحوار للوصول إلى جميع أبناء ونساء سوريا".

وتطرقت إليزابيت إلى المشاريع الاحتلالية للدولة التركية، التي تسببت بتهجير آلاف السوريين بهدف إعادة أمجاد العثمانيين، بدءاً من الباب و جرابلس وعفرين وانتهاءً بسري كانيه. وقالت:" هذه الأزمة هي إنعاش للجهات الإرهابية ودعم الاحتلال التركي الذي يستهدف المرأة بالدرجة الأولى".

وأوضحت اليزابيث : منذ بدابة الأزمة نرى النساء السوريات في مشاهد أليمة من نزوح وتهجير، وأكبر مثال على ذلك النساء الإيزيديات و السريانيات والآشوريات التي لا يزال مصير معظمهن مجهولاً.

وكذلك تطرقت إليزابيث إلى دور المرأة من الناحية الاجتماعية والسياسية وقالت:" لولا تأسيس وتنظيم المرأة لنفسها لما وصلنا إلى هذا اليوم في مختلف مدن شمال وشرق سوريا، فنحن نعلم أن المرأة هي الركن الأساسي، والمحور الأساسي في السعي لبناء سوريا على مبدأ المواطنة المتساوية، وتحقيق أهداف المرأة والشبيبة من أجل تحقيق خطوات العمل بالدستور السوري الجديد.

وحيّت نائبة رئاسة المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إليزابيت عيسى كورية في ختام حديثها أمهات وعوائل الشهداء، وتمنت التوفيق والنجاح لكافة النساء اللواتي يسعين إلى تحقيق وتطوير أنفسهن.

بعد انتهاء الكلمة، عُرض سنفزيون تناول الانتهاكات التي ارتكبت بحق المرأة السورية خلال الأزمة السورية، والمقاومة التي أبدتها حيال هذه الانتهاكات وأهم الانتصارات التي حققتها.

هذا وتستمر أعمال المنتدى في جلسته الأولى التي (تتناول تداعيات الأزمة السورية على المرأة بأبعادها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والحقوقية).

(كروب/س و)

ANHA