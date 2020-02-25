​​​​​​​إقرار زيادة عدد أعضاء المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي إلى 90 عضواً

يواصل حزب الاتحاد الديمقراطي فعاليات مؤتمره الثامن، الذي عقد في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو أمس الاثنين، تحت شعار "بالاتحاد الديمقراطي ندحر الاحتلال، نطوّر الإدارة الذاتية، ونبني سوريا الديمقراطية"، بحضور 600 مندوب من شمال وشرق سوريا وباشور كردستان وأوروبا، بالنقاش حول النظام الداخلي.

وقرر مندوبو المؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الديمقراطي، أن يكون عدد أعضاء المجلس العام للحزب 90 بدلاً من 49 عضواً، وأعضاء الهيئة التنفيذية 20 عضواً بدلاً من 13.

وهذا وتستمر أعمال المؤتمر بقراءة بنود النظام الداخلي والمصادقة عليها.

(كروب/أ ب)

ANHA