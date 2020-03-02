​​​​​​​إعلامي مقرب من الكرملين: أردوغان  منافق وأضاع الفرصة

وقال المدير العام لمؤسسة "روسيا سيغودنيا" المحسوبة على الدولة الروسية دميتري كيسيلوف : "يبدو أن الرئيس التركي لا يهتم بخلق أجواء مناسبة عشية لقائه بالرئيس الروسي، بعد أن أفسد العلاقات مع أوروبا والعالم العربي، بتدخله في ليبيا وشنه عمليات عسكرية ضد الجيش السوري، دون الأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر الإيرانية، وبعد أن تلقى من الناتو تعاطفا لفظياً فقط، انطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر تدفعه إليها بكل سرور الولايات المتحدة من أجل الانتقام".

وأشار كيسيلوف إلى أن أردوغان في علاقته مع روسيا "يرتكب خطأ تلو الآخر, مع الأخذ بعين الاعتبار اعتذاره عن إسقاطه الطائرة الروسية "سو-24" في عام 2017".

وتابع: "روسيا لا تزال تتصرف بسياسة ضبط النفس، تاركة فرصة لأردوغان، لكن من الواضح أن للكرملين حدوداً من الصبر، وبالتأكيد من الأشياء التي لا تعجب بوتين هو عدم الالتزام، لكن بالنسبة له الأسوأ من ذلك هو النفاق".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن تركيا لم تف بعدد من الالتزامات بخصوص إدلب.

وينتظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة.

(م ش)