​​​​​​​إعادة تأهيل جسر حيوي في دير الزور

يُعتبر جسر الشهيد حسين من الجسور الحيوية الواقعة في بلدة الجزرة بريف دير الزور الغربي، و صلة الوصل بين مناطقها وتجمعاتها السكانية، ويعتبر نقطة الوصل بين قريتي البو شمس والكبر ذهاباً وإياباً.

تم تدمير الجسر بسبب الأحداث التي مرت بها المنطقة، لتأتي السيول والأمطار على ما تبقى من جسده المتهالك ويضيف بدوره حلقة من حلقات معاناة الأهالي في الأمطار والسيول والأوحال شتاءً، تتبعها طول المسافة التي يتوجب على الأهالي قطعها دون عبور الجسر.

وافتتحت هيئة الخدمات، اليوم، بحضور الرئاسة المشتركة للهيئة ومكتب العلاقات في المجلس المدني وأعضاء بلدية الجزرة وبحضور عائلة الشهيد، الجسر الذي اُطلق عليه اسم الشهيد "حسين الكماز".

هذا وقامت هيئة الخدمات وبالتعاون مع بلدية الجزرة بإعادة تأهيل الجسر الذي استمر العمل به مدة 3 أشهر ابتداءً من 1/11/2019، وبتكلفة 55 مليون ل.س.

(ي ش/س و)

ANHA