وذكر العديد من وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك إذاعة صدى موسكو، أن الاشتباكات دارت قرب مقر جهاز الأمن الروسي.

وذكرت صحيفة "إزفستيا"، نقلا عن مصدر مجهول، أن هناك قتلى في صفوف قوات الأمن. وأفاد شاهد عيان لرويترز بمقتل شرطي.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية في موسكو إن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار بالقرب من مبنى مجاور لمقر جهاز الأمن، ويعتقد أنهم يتحصنون في موقع قريب.

وأوضح أن مقر جهاز الأمن الروسي يقع في منطقة حيوية قريبة من الكرملين.

ووقع الحادث، الذي لم تتضح تفاصيله بعد، في وقت تستعد فيه روسيا لاحتفالات عيد الميلاد، بينما لم يتم الإعلان عن خطة أمنية تتزامن وهذه الاحتفالات، حسبما قال مراسلنا.

المصدر: وكالات