​​​​​​​إصابة 15 ضابط عراقي خلال مواجهات مع المحتجين

أعلنت قيادة عمليات بغداد الاثنين عن إصابة 15 ضابطاً بينهم آمر لواء إثر "رمي الحجر المقرنص" على القوات الأمنية وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها أنه "أثناء تأدية قواتنا الأمنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين مدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة، أقدمت مجموعة من مثيري العنف، على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجر المقرنص ورمي القوات الأمنية به".

وأضافت أن "ذلك أدى إلى جرح 14 ضابطاً، حيث كانت إصابتهم في الرأس"، مشيرةً إلى أن "آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية تعرض إلى كسر قدمه اليسرى"

وتابعت أنه "تم نقلهم للمستشفيات القريبة"، لافتةً إلى أنه "رغم هذه الأفعال استمرت قواتنا بضبط النفس ومتابعة واجباتها الأمنية المكلفة بها".

وتحدثت مصادر عن مقتل رجُليْ أمن من "أفواج طوارئ البصرة" بحادث دهس نفذه مجهولون وسط المدينة جنوبي العراق.

وفي سياقٍ آخر، اعتقلت قوات الأمن العراقية مجموعة أشخاص حاولوا قطع طريق محمد القاسم السريع، في العاصمة بغداد، وفق ما أعلنت قيادة العمليات.

وشهدت محافظات المثنى وواسط والديوانية والبصرة وذي قار بالعراق تظاهرات كبيرة، كما قطع المحتجون أغلب الطرق في مدينة الكوت، وطرقاً رئيسية وتجارية مهمة في محافظة كربلاء وسط العراق.

وفي بغداد قُتل متظاهر، وسقط عدد من الجرحى إثر مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية.

وقطع متظاهرون عراقيون طرقاً رئيسية في العاصمة بغداد، فيما أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وفي محافظة ذي قار أُصيب سبعة متظاهرين، بحسب مسعفين خلال إطلاق نار من قبل مجهولين استهدف مجموعة من المحتجين، فيما قام مئات المحتجين بقطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة.

ويأتي تصاعد الاحتجاجات مع انقضاء المهلة التي منحها المتظاهرون للسلطات لتنفيذ مطالب الحراك، وسط دعوات للخروج في تظاهرات مليونية في محافظات جنوب العراق، وعدد من المناطق العراقية الأخرى.

(ي ح)