​​​​​​​إصابات جديدة بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد وقوات أمريكية تتأهب

نقلت قناة السومرية عن مصدر أمني ،اليوم، قوله: أن ستة أشخاص أُصيبوا بحالات اختناق أمام السفارة الأمريكية ببغداد.

وأوضح المصدر أن "متظاهرين قاموا اليوم بحرق الإطارات أمام السفارة الامريكية في بغداد"، مبيناً: "أن القوات الأمريكية ردّت بقنابل الغاز المسيل للدموع أطلقتها من داخل السفارة".

وأضاف: "إن ذلك أدى إلى إصابة ستة من المتظاهرين بحالات اختناق".

وبدوره أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، أن إيران ستدفع غالياً ثمن مهاجمة أتباعها للسفارة الأمريكية في بغداد، مضيفاً أن هذا ليس تحذيراً بل تهديد.

وكان ترامب اتّهم في وقت سابق إيران، بالوقوف وراء الهجوم على السفارة الأمريكية، قائلاً عبر تويتر: "إيران دبّرت هجوماً ضد السفارة الأميركية في العراق، وستحمل مسؤولية ذلك بشكل كامل"، داعياً العراق الى "استخدام قواته لحماية السفارة".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن البنتاغون سيرسل فوراً حوالي 750 جندياً إضافياً إلى الشرق الأوسط "رداً على الأحداث الأخيرة في العراق".

وقال إسبر في بيان اليوم: "إنه سيتم نشر حوالي 750 جندياً في المنطقة على الفور"، وبدا أنه يؤكد بذلك معلومات مسؤول أمريكي قال في وقت سابق: إن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندياً إلى الكويت المجاورة للعراق.

وأضاف أن هناك "قوات إضافية جاهزة ليتم نشرها في الأيام المقبلة".

وكان 3 من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية قالوا في وقت سابق لقناة "فوكس نيوز" الأميركية: "إن اللواء الإنذاري للفرقة 82 المحمولة جواً التابعة للجيش الأمريكي قد أصدر أوامره بالانتشار السريع في الكويت، وسط الاضطرابات في بغداد.

كما تم إخبار ما لا يقل عن 500 من المظليين بالفعل في الكويت.

إلى ذلك، أُبلغ أفراد اللواء الذي يضم حوالي 4000 من قوات المظليين، والمعروفة باسم DRB - لواء النشر الجاهز - بأن يحزموا حقائبهم من أجل تحرك مُحتمل في الأيام المقبلة بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد الثلاثاء.

إلى ذلك، أمر الجيش الأميركي حوالي 4000 من قوات المظليين 82 المحمولة جواً بالبقاء في حالة تأهب.

وكان أكثر من 100 من مشاة البحرية الأمريكية وصلوا إلى السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق من يوم الثلاثاء، للمساعدة في تعزيز الأمن بعد أن حاول مناصرو كتائب حزب الله اقتحام السفارة الأمريكية.

وهاجم أنصار كتائب حزب الله السفارة، عقب تشييع جنازة 25 عنصراً من الكتائب ،الذين قُتلوا في غارات جوية أمريكية يوم الأحد في العراق وسوريا، انتقاماً لمتقاعد أمريكي قُتل في العراق يوم الجمعة، وفقاً لمسؤولي الدفاع الأميركيين.

(ي ح)