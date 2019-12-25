​​​​​​​إسرائيل تهدد: يجب اقتلاع القدرات الإيرانية من سوريا

وأضاف كوخافي بأنه يجب اقتلاع القدرات الإيرانية من سوريا، ولن نسمح لها بالتموضع عسكرياً في سوريا، ولا حتى في العراق.

وشهد العراق أيضاً, استهداف غارات مجهولة، مواقع تابعةٍ للحشد الشعبي، وقوات تابعة لإيران, وتحدثت تقارير بأنها غارات إسرائيلية.

وقال أفيف كوخافي في تصريحات له ،اليوم، بأنه عندما تشتعل حرب أهلية في العراق، الذي أصبح منطقة بلا سيادة، وفيلق القدس ينشط هناك، حيث يتم نقل أسلحة متقدمة إلى هناك، لا يمكن أن يُترك هذا الأمر من دون معالجة.

وكثّفت إسرائيل خلال الفترة الماضية من غاراتها على سوريا، حيث تقول بأنها تستهدف قوات تابعة لإيران، وخصوصاً بعد الاجتماعات الإسرائيلية الروسية.

ولم يستبعد رئيس أركان الجيش الاسرائيلي احتمال المواجهة مع ايران، وقال" في الحرب المُقبلة مع لبنان، أو حماس، ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات صاروخية، معظمها غير دقيق لكن مؤثّر".

وهددت إسرائيل قبل فترة، بتحويل سوريا إلى فيتنام لإيران, وبدورها ردّت إيران بقولها: إن إسرائيل ستندم على جرائمها في سوريا.