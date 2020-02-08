​​​​​​​إسبانيات يتضامنن مع المرأة في روج آفا وسط العاصمة

شهدت إحدى ساحات العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم، فعاليةً شاركت فيها عشرات النساء الإسبانيات، دعماً للثورة في روج آفا.

وحملت المشاركات في الفعالية راياتٍ لوحدات حماية المرأة، وصوراً لمقاتلاتٍ كرديات وأمميات استشهدن في ثورة روج آفا، التي لاقت تعاطفاً كبيراً من شعوب العالم معها.

ويُعتبر النشاط الثاني من نوعه في إسبانيا خلال العام الجديد 2020، فيما تشهد عشرات المدن الأوروبية على الدوام فعاليات نسائية متضامنة مع ثورة روج آفا، تنظمها حركة المرأة الكردية في أوروبا TJK-E.

ويذكر أن عدداً من الشبان والشابات الإسبانيات التحقوا بالثورة في روج آفا خلال الأعوام الماضية، وشاركوا في المعارك ضد داعش، والعمل في مؤسسات المجتمع المدني في روج آفا.

(د أ)