​​​​​​​إردوغان: قوّاتٌ من الجيشِ التّركيّ بدأت بالتّوجّه إلى ليبيا

وجاءت تصريحات أردوغان في ظلّ توتّرات تشهدها المنطقة بعد موافقة البرلمان التّركيّ على تفويض بإرسال قوّات عسكريّة إلى ليبيا، الأمر الّذي واجهه البرلمان اللّيبيّ بالرّفض، متّهماً فايز السّرّاج رئيس المجلس الرّئاسيّ لحكومة الوفاق، بالخيانة العظمى.

وكان مجلس النّواب اللّيبيّ المُنعقد في طبرق قطعَ العلاقات مع تركيا على خلفيّة الاتّفاق الّذي أبرمه رئيس حكومة الوفاق فائز السّرّاج وأردوغان، والّذي يشمل ترسيم الحدود البحرّية، وإرسال دعم عسكريّ تركيّ.

وقرّر البرلمان أيضاً عدم شرعيّة الاتّفاقيّات الموقّعة بين حكومة السّرّاج المعترف بها دوليّاً، وتركيا، واعتبروها لاغية.

والأحد، عقدت لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس النّواب المصريّ اجتماعاً طارئاً؛ لبحث الموقف التّركيّ من التّطوّرات في ليبيا.

وقالت الجنة في بيان صحفيّ إنّ "قرار البرلمان التّركيّ بالموافقة على إرسال قوّات عسكريّة إلى ليبيا هو محاولة لغزو من نوع جديد، بغرض فرض النّفوذ والهيمنة الإقليميّة على الأراضيّ اللّيبيّة".

كما أدانت المملكة العربيّة السّعوديّة، السّبت، تصديق البرلمان التّركيّ على إرسال قوّات عسكريّة إلى ليبيا، معتبرة ذلك تدخّلاً في شأن دولة عربيّة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السّعوديّة.

وصادق البرلمانُ التّركيّ، الخميس، على مشروع قانون لإرسال قوّات إلى ليبيا، وذلك لدعم حكومة فايز السّرّاج في الصّراع الدّائر في البلد الغنيّ بالنّفط.

المصدر: وكالات