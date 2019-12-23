​​​​​​​إداري في حزب سوريا المستقبل: عمليات التغيير الديمغرافي جرت ضمن اتفاقات دولية

نظّم، اليوم ، حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية بعنوان (التهجير والتهجير القسري)، في صالة البرج بمدينة قامشلو شمال شرق سوريا، شارك فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية الكردية والعربية والسريانية، كما شارك فيها إيزيديون، ومثقفون وعلماء دين.

الندوة أُديرت من قبل رئيس مكتب التنظيم لحزب سوريا المستقبل فرع الجزيرة صالح الزوبع، وعرّف في البداية معنى التهجير القسري، وقال: "هي ممارسات تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات مُتعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية، كهدف إخلاء غير قانوني لمجموعة الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وإحلال مجاميع أخرى بدلاً عنها".

وأشار صالح الزوبع إلى ما ورد في نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية بأنه عندما يتم إبعاد السكان أو النقل القسري لهم في إطار هجوم واسع النطاق، يُشكّل جريمة ضد الإنسانية، وقال: "إنّ التهجير القسري يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية، وفق قاموس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما حصل مؤخراً في عفرين وجرابلس والباب وشمال حلب من قبل النظام التركي بحق مكونات المنطقة".

وبيّن الزوبع بأن عملية التهجير القسري للسكان في سوريا تمثّلت في الحملات العنيفة الأخيرة المرافقة للقصف والحصار والقتال، وكالتي شنتها القوات النظامية والميليشيات الداعمة لها، ليصبح الخيار الوحيد أمام السكان هو الرضوخ للهجرة القسرية إلى مناطق أخرى، وأوضح: "معظم اتفاقيات التهجير جرت برعاية روسية، وبمشاركة أطراف أخرى كتركيا وقطر، حيث تم نقل السكان من المناطق التي حاصرتها قوات النظام في الغوطة وغيرها إلى محافظة إدلب في الشمال السوري".

ونوّه رئيس مكتب التنظيم فرع الجزيرة لحزب سوريا المستقبل بأن: "عمليات التغيير الديمغرافي جرت بطرق خبيثة من قبل الدول الضامنة للملف السوري، كروسيا وتركيا وإيران، والذين قاموا بأبشع أشكال التهجير القسري بحق الشعب السوري بهدف تغيير التركيبة السكانية في سوريا".

وبعد انتهاء صالح الزوبع من إلقاء المحاضرة، فُتح باب النقاش أمام الحضور لإبداء آرائهم حيال عمليات التغيير الديمغرافي الحاصلة في المنطقة من قبل جيش الاحتلال التركي، وذكر المشاركون بعضاً من ممارسات الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة، وقالوا تركيا مارست التطهير العرقي في عفرين وجرابلس والمناطق التي احتلتها، وهجّرت شعوب المنطقة وأفرغت المدن من سكانها بعمليات ممنهجة.

(أس – ب ر/أ ب)

ANHA