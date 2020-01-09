​​​​​​​إدارة مخيم مُهجّري كري سبي تفتتح مدرسة في ظل تقاعس المنظمات المعنية

وبحسب الإمكانات المتوفرة، عملت إدارة المخيم على جلب عدد من الأثاث المدرسي يتضمن مقاعد، وغرف ( مسبقة الصنع)، لاستيعاب أكثر من 50 طفلاً من المُهجّرين القاطنين في مخيم كري سبي، بعد تركهم لمدارسهم نتيجة الهجوم التركي.

وأكد الرئيس المشترك لمخيم كري سبي محمد الشيخ على إدخال الأطفال الى المدارس قدر المستطاع، وبحسب الإمكانات التي تتوفر لديهم.

إدارة المخيم سعت مع بدء تأسيس المخيم في 22 تشرين الثاني 2019 إلى افتتاح مدرسة ضمنه، وتأمين الكادر التدريسي لها، ويتم التدريس حالياً من قبل 6 معلمين من القاطنين في المخيم، وسيتم تدريس الطلاب المنهاج الذي كانوا يدرسونه في مدارسهم التي هجّروا منها".

وذكر شيخ" أن إحدى المنظمات وعدتنا بدعم قطاع التعليم في المخيم، إلا أنها لم تفي بوعودها، لذلك عملنا على تفعيل التعليم من خلال افتتاح هذه المدرسة بإمكاناتنا المتاحة".

ودعا محمد شيخ المنظمات الدولية، ومنظمات حقوق الطفل والإنسان، تقديم الدعم في مجال التعليم، ليتسنى لمئات الطلاب الذين هجّرتهم آلة الحرب التركية، الحصول على أبسط حقوقهم.

وبدوره شكر الطالب محمد الزمو إدارة المخيم لافتتاحها المدرسة، وتمنى في نهاية حديثه العودة الى بيته الذي احتله المرتزقة، والعودة الى مدرسته لإتمام تعليمه.

والجدير بالذكر أن عدد مُهجّري كري سبي بلغ 763 مُهجّر، منهم 394 من الأطفال الذين يحتاجون الى التعليم، والرعاية، ومستلزمات أخرى، تسعى إدارة المخيم إلى تأمينها قدر المستطاع.

(سـ)

ANHA