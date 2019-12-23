​​​​​​​إدارة مخيم مهجري تل أبيض تستعد لاستقبال مئات العوائل

وأنشأ مجلس مقاطعة كري سبي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الرقة المدني مخيماً لاستقبال مُهجّري كري سبي في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، لإيواء المهجرين قسراً جراء العدوان التركي على مدينة كري سبي وريفها.

وتم بناء 100 خيمة داخل المخيم في المرحلة الأولى، والتي من المقرر أن يكون العدد فيها 500 خيمة، وعملت الإدارة على تأمين الاحتياجات التي يحتاجها قاطني المخيم من أغطية وألبسة أطفال وتدفئة ومياه للشرب، بالإضافة لتجهيز المرافق العامة من طرق وصرف صحي داخل قطاعات المخيم.

وجرى تجهيز المخيم بجهود ذاتية للإدارة المدنية في الرقة، ومجلس مقاطعة كري سبي، ولم يشهد المخيم حتى الآن أي استجابة من المنظمات الإنسانية.

وبهذا الصدد، تقول الرئاسة المشتركة لمخيم مهجري كري سبي فادية شريف بأنهم استطاعوا حتى الآن توفير كافة المستلزمات الأساسية لوافدي المخيم من خيم وأغطية وتدفئة، بالإضافة للوجبات التي يُقدمها المطبخ الذي جرى أُنشئ مع بداية افتتاح المخيم.

وبيّنت فادية بأن عدد العوائل التي تقطن المخيم حالياً يبلغ 35 عائلة، وهي في تزايد يومي، حيث تم تسجيل 200 عائلة الآن لاستقبالها في الأيام القليلة القادمة.

وناشدت فادية المنظّمات الإنسانية لدعم المخيم لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي هُجّرت من مدينة كري سبي وريفها، حيث يقطن معظمهم حالياً عند أقارب لهم أو في المدارس والأبنية غير الصالحة للسكن.

وتقول النازحة زليخة محمد، وهي من مدينة كري سبي لوكالة أنباء هاوار أنه "بعد خروجنا من مدينتنا جرّاء العدوان التركي وقصفه العشوائي لمنازلنا، اتجهت لمدينة الرقة، ولكنني لم أستطع السكن هناك بسبب غلاء أجور المنازل والمعيشة".

وأكّدت زليخة بأن إدارة المخيم وفّرت لهم كافة المستلزمات الحياتية التي يحتاجونها من خيم وأغطية وتدفئة وغيرها.

وفي ذات السياق، أكّد النازح فرحان محمود من قرية الطربيخ التابعة لمقاطعة كري سبي بأن الإدارة وفّرت لهم جميع مستلزماتهم ضمن إمكانياتها المتوفرة.

وناشد النازحون المجتمع الدولي بالضغط على الدولة التركية لوقف اعتدائها السافر على مدنهم وقراهم، وتأمين العودة الآمنة لمنازلهم.

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد المُهجّرين من مدينة كري سبي وريفها فاق الـ 60 ألف بحسب مجلس مقاطعة كري سبي، تم إحصاء ما يقارب الـ 30 ألف منهم في مدينة الرقة وريفها، فيما يتوزع 30 ألف في كل من الطبقة وصرين ومنبج وكوباني.

(ج)

ANHA