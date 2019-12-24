​​​​​​​إدارة ترامب لعرقلة عقوبات الكونغرس على تركيا وكوريا الشمالية ستُطلق صاروخاً باليستياً

تطرّقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الأزمة الأمريكية التركية, وإلى إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ بالستية.

إدارة ترامب تسعى لعرقلة فرض عقوبات على تركيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها التوتر الأمريكي التركي، وفي هذا السياق قال موقع ديلي بيست الأمريكي "في مذكرة مُفصّلة مُرسلة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، خاضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرباً على مشروع قانون يُعاقب تركيا على شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-400، بحجة أن العقوبات ستؤدي إلى المزيد من التقارب بين أنقرة وموسكو.

وأوضحت الإدارة الأمريكية موقفها في وثيقة من سبع صفحات، وأن وزارة الخارجية أرسلت المذكرة إلى الكونغرس قبل إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون برعاية السيناتور جيم ريش والسيناتور بوب مينينديز بعنوان "تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع عودة ظهور داعش".

وهذا التشريع، الذي صادقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على الرغم من معارضة فريق ترامب، من شأنه أن يُعاقب تركيا على شراء صواريخ إس-400، ويمنع الولايات المتحدة من بيع الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 أو إف-35 إلى تركيا، بما في ذلك قطع الغيار، حتى تتخلى أنقرة بالكامل عن المنظومة الدفاعية الروسية.

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي وتحذيرات للطيران المدني

وبدورها قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية "أظهرت صورة التقطتها الأقمار الصناعية، مصنعاً لكوريا الشمالية، يضم معدات عسكرية وبناء هيكل جديد يُستخدم لإطلاق صواريخ بعيدة المدى، في وقت تسعى فيه للحصول على تنازلات في المفاوضات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وتُظهر إحدى صور الأقمار الصناعية التي التُقطت في 19 كانون الأول استكمال بنية جديدة في مصنع 16 آذار بالقرب من بيونغ يانغ، حيث يُعتقد أن كوريا الشمالية تقوم بتطوير وتصنيع المركبات المُستخدمة كقاذفات متحركة للصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

(م ش