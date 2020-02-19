​​​​​​​إدارة المرأة في الرقة تكشف عن فعالياتها بمناسبة يوم المرأة العالمي

اتخذت إدارة المرأة في الرقة من فضح الممارسات والانتهاكات التركية العدائية لشعوب المنطقة بشكل عام، والمرأة بشكل خاص الهدف الأبرز في فعالياتها بمناسبة حلول الثامن من آذار.

إحدى الإداريات في إدارة المرأة في الرقة زليخة عبدي بيّنت أن الثامن من آذار هو تاريخ حافل بمقاومات المرأة وانتصاراته وقالت :"ربطنا هذا العام بالمقاومة التي تبديها قواتنا، والتي أبدتها المرأة، وبالأخص في شخصية هفرين خلف، وأمارة، وجيجاك كوباني وبارين كوباني ".

وأضافت:" ما يؤسفنا ويؤلمنا أننا نستقبل هذا اليوم، ونساؤنا تتعرض للاعتداءات، وأطفالنا يُقتلون بنيران الدولة التركية ومرتزقتها، فنحن يومياً نسجل من خلال اللجنة القانونية الانتهاكات التي تحدث بحق النساء في المناطق المحتلة".

وأشارت زليخة إلى أن إدارات المرأة في الرقة وأريافها وضعت برنامجاً يتضمن جملة من النشاطات والفعاليات، وهي كالتالي:

-في 1 آذار بيان باسم إدارة المرأة في الرقة بالإضافة إلى تعليق لافتات من قبل بلدية الشعب في الرقة، تتضمن العبارات ( ثورة المرأة ثورة الورود - الثامن من آذار انطلاق لحرية المرأة - بروح المرأة الحرة ستنتصر مقاومة الشعوب - بروح الثامن من آذار نتصدى للاحتلال).

-في 2 آذار خيمة تراثية تتضمن التراث والعادات والتقاليد الشعبية في المنطقة.

-في 3، 4، 5 آذار عقد سلسلة اجتماعات على كافة الخطوط التابعة لمدينة الرقة وأريافها بالإضافة إلى عرض سنفزيوني بلوحة إلكترونية عن حياة وتاريخ المرأة في مدينة الرقة.

-في 6 آذار توزيع منشورات وأكاليل الورود على مؤسسات المدينة على دفعتين بارتداء الزي التراثي.

-في 7 آذار إشعال الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الحكومية والكرامة، بالإضافة إلى زيارة إدارة المرأة في الطبقة.

-في 8 آذار اليوم العالمي للمرأة ستنظم مسيرة إلى جانب احتفالية تعرض فيها تحضيرات لجنة الثقافة والفن في الرقة لهذه المناسبة.

إدارية المرأة في الرقة زليخة عبدي عاهدت في ختام حديثها النساء في شمال شرق سوريا على القيام بما يجب حتى تحرير كافة النساء في المناطق المحتلة.

(س و)

ANHA